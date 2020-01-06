Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli
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Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

06.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:02
Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli

'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, , , Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.


Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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