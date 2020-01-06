Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime kar engeli

06.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:02

Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA