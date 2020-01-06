Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

06.01.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:37
Çankırı'nın 8 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl 'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. 


Kaynak: DHA
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