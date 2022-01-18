Çankırı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Çankırı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Çankırı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

ATKARACALAR, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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