Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi - Haberler

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Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

AA, Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu ve Bayramören ilçelerinde tüm kademeler, Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Kent merkezinde hafif şekilde etkili olan kar yağışının aralıklarla akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Kentin yüksek yerlerinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Şabanözü, Fırtına, Çankırı, kar, Güncel, Haberler

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