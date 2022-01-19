Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde yarın ve cuma günü, 4 ilçede ise yarın eğitime ara verildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde yarın ve cuma günü, 4 ilçede ise yarın eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş'de tüm kademelerde yarın ve cuma günü eğitim yapılmayacak.

Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.