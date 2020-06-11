Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
11.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:01

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Haziran'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı, Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda Ö.Y, H.Y, O.M, S.C, S.C, R.Y, H.E, M.Y, F.M. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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