Çankırı merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı Çankırı merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çankırı merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Son Nokta" operasyonuyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşı R.A. ile C.A, E.Ö, O.Ç, E.Ç, F.Ş, Y.A, F.K. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı ve Ankara'da 22 Haziran'da emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimiyle aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik "Son Nokta" adıyla operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA