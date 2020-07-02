Çankırı merkezli suç örgütü operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı Çankırı merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Çankırı merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Çankırı ve Ankara'da 22 Haziran'da emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimiyle aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik "Son Nokta" adıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kaynak: AA