Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haber

Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Çankırı merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

10.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:14
Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler