Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı
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Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

ÇANKIRI merkezli 4 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı
12.06.2020 01:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:04

ÇANKIRI merkezli 4 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 8 Haziran 2020 tarihinde Çankırı merkezli İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y., O.M., M.Y., S.C., Ö.Y., S.C., R.Y., H.E. ve F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 50 gram bonzai ele geçirildi.Soruşturma kapsamında Çankırı'ya getirilen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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