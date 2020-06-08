Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çankırı merkezli Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çok sayıda polis memurunun katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde aparatlar ele geçirildi

Gözaltına alınan Ö.Y., H.Y., O.M., S.C., S.C., R.Y., H.E., M.Y. ve F.M. ifadeleri alınmak üzere Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımı için aparatlar, tabanca, bıçak, av tüfeği ve 50 gram bonzai ele geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli şahıs korona virüs tedbirleri amacıyla koruyucu kıyafet ve maskelerle emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA