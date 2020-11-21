ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ÇANKIRI Boş cadde ve sokaklardan drone görüntüsü KIRIKKALE Yasak öncesi vatandaşların evlerine gitme anı Yasak başladıktan sonra polis ekiplerinin denetimi Boş cumhuriyet meydanı ve caddeler Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı.