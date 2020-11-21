ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:04

ÇANKIRI Boş cadde ve sokaklardan drone görüntüsü KIRIKKALE Yasak öncesi vatandaşların evlerine gitme anı Yasak başladıktan sonra polis ekiplerinin denetimi Boş cumhuriyet meydanı ve caddeler Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı.

ÇANKIRI

Boş cadde ve sokaklardan drone görüntüsü

KIRIKKALE

Yasak öncesi vatandaşların evlerine gitme anı

Yasak başladıktan sonra polis ekiplerinin denetimi

Boş cumhuriyet meydanı ve caddeler Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı. Birçok işletmecinin kısıtlama saatinden önce iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.

Kırıkkale'de de saat 20.00 itibarıyla esnaf, iş yerini kapatırken vatandaşlar da evlerine çekildi.

ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ÇANKIRI/KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Drone - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (5)
Drone - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (5)
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