Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı
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Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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