Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı ile Dikenli köyü mevkisinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KASTAMONU (AA) - Çankırı- Kastamonu kara yolunun İndağı ile Dikenli köyü mevkisinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede etkili sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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