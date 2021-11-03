Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı ile Dikenli köyü mevkisinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
KASTAMONU (AA) - Çankırı- Kastamonu kara yolunun İndağı ile Dikenli köyü mevkisinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bölgede etkili sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.