Çankırı-Kastamonu kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
14.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:43
Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede etkili sis nedeniyle İndağı mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın