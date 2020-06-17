Çankırı Karatekin Üniversitesinden salgın sürecinde halka psikolojik destek
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden salgın sürecinde halka psikolojik destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara psikolojik destek sağlanırken, salgının tarihsel, ekonomik, çevresel ve iş hayatına olan etkileriyle ilgili...

Çankırı Karatekin Üniversitesinden salgın sürecinde halka psikolojik destek
17.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:31

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitenin sosyal medya hesaplarından vatandaşlara psikolojik destek sağlanırken, salgının tarihsel, ekonomik, çevresel ve iş hayatına olan etkileriyle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın tavsiyesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlileri tarafından öğrencilerin ve halkın salgın sürecinde psikolojilerinin olumsuz yönde etkilenmemesi adına videolar çekildi.

İlk olarak Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yeşim Yasak tarafından Kovid-19 salgını sürecinde insanların bilgi sahibi olurken dikkat etmesi gereken hususların anlatıldığı bir video hazırlandı. Daha sonra bölümdeki farklı öğretim görevlileri tarafından salgında beden ve ruh sağlığı, insanı huzursuz eden düşüncelerle baş etme yöntemleri, aile içi bağları güçlü tutmanın önemi, kaygı ile nasıl baş edileceği gibi konularda içerikler hazırlanarak izleyicilere sunuldu.

Daha sonra üniversitedeki diğer bölümlerin de katılımıyla, salgınların tarihsel süreçleri, ekonomik etkileri, çevresel etkileri gibi birçok konuda öğretim görevlileri tarafından araştırmalar yapılarak, kısa videolar halinde üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edildi. Şu ana kadar yaklaşık 100 video paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün bütün dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkilediğini söyledi.

Salgın nedeniyle birçok olumsuz sonucun ortaya çıktığını belirten Ayrancı, "Biz yeni tip koronavirüsün sosyal, ekonomik, siyasal, teknolojik, çevresel boyutlarını ve iş hayatına, ticarete etkilerini inceledik." dedi.

Üniversitelerin görevinin sadece öğrenci yetiştirmek olmadığını, aynı zamanda toplumu bilinçlendirme görevlerinin de olduğunu ifade eden Rektör Ayrancı, "Bu çerçevede biz de bir üniversite olarak toplumumuzu bilinçlendirmeye ve yeni tip koronavirüsün hayatımızda meydana getireceği etkileri anlatmaya çalıştık. Bu bağlamda ilk olarak psikoloji günlükleri hazırlayarak, bütün toplumun virüsten etkilenmesi dolayısıyla veya çeşitli korkuları dolayısıyla meydana gelen etkileri gidermeye çalıştık." diye konuştu.

Salgın sonrası insanların hayatında pek çok şeyin değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Ayrancı, bilgiye ulaşma bakımından dijitalleşmenin önem arz ettiğini, gittikçe elektronik kaynaklara ilginin arttığını, bunun dışında evde gıda üretim tekniklerinin geliştirilmeye başlandığına da işaret etti.

"Türkiye'nin uluslararası arenada gücünün artacağı belli oluyor"

Kovid-19 salgını sonucu ülkelerin derin yaralar aldığını ve Türkiye'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını dile getiren Ayrancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kriz yönetimi konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinin önünde geldiği görülüyor. Gerçekten özellikle sağlık sektöründe Türkiye yüz akı bir pozisyondadır. Böyle bir sosyal devlet, böyle bir güvenceli devletin örneğinin olmadığı görülmektedir. Buradan hareketle Türkiye'nin krizleri çözme potansiyelini birlikte değerlendirdiğimizde, önünün çok açık bir ülke olduğunu ve yeni teknolojilerle birlikte çok önemli bir zıplamanın meydana gelebileceğini, ekonomik gelişmenin yanında teknolojik gelişmede büyük bir adıma dönüşebileceğini görebilmekteyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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