Çankırı Karatekin Üniversitesinden öğrencilere 'amfi derslikleri' açma teklifi
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden öğrencilere 'amfi derslikleri' açma teklifi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ilk, orta ve lise öğretiminde sınıflarda sosyal mesafenin ayarlanması ve salgın tedbirlerinin daha iyi uygulanabilmesi adına üniversitenin amfi dersliklerini öğrencilere açabileceklerini duyurdu.

Çankırı Karatekin Üniversitesinden öğrencilere 'amfi derslikleri' açma teklifi
05.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:27

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ilk, orta ve lise öğretiminde sınıflarda sosyal mesafenin ayarlanması ve salgın tedbirlerinin daha iyi uygulanabilmesi adına üniversitenin amfi dersliklerini öğrencilere açabileceklerini duyurdu.

Korona virüs salgını dolayısıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim olarak devam etti. Milyonlarca veli ve öğrenci okulların tam olarak tekrar ne zaman açılacağını merak ederken Çankırı Karatekin Üniversitesinden önemli bir teklif geldi. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, 31 Ağustos itibariyle açılması planlanan okullarda sınıfların yetersiz kalması durumunda amfi dersliklerini öğrencilere açabileceklerini belirtti.

"Biz meseleye öğretim kurumu olarak bakıyoruz"

Rektör Ayrancı, "Bilindiği gibi küresel salgın bütün dünyayı etkilediği gibi bizim ülkemizi de etkiliyor. Her şehre, başta büyükşehirler olmak üzere kademe kademe bütün toplum katmanlarına inmiş durumda. Birinci dalgayı geçirdik. Yeni bir dalganın gelmesi söz konusu. Bu arada ilaçlarımızı yapma konusunda derin bir çalışma devam ediyor. Ancak biz de hayata devam ediyoruz. Hayatın tamamıyla tatil edilmesi zaman zaman denendi fakat görüldü ki çok büyük ekonomik kayıplara yol açıyor. Diğer yandan hayatı tamamen kapatsanız bile bu bulaşkan virüsü belli bir oranda bulaşmasını engelleyebiliyorsunuz ama yine ilerliyor. Toplumun bir kesiminin bu virüse muhatap olacağı anlaşılıyor. Biz bir öğretim kurumu olarak bakıyoruz meseleye. Yükseköğretim Kurulu aldığı kararla bize bir yetki verdi. Bu yetki çerçevesinde öğretimimizin ne kadar uzaktan olacağına karar vereceğiz" dedi.

"Çocuklarımız gelsinler üniversitenin büyük sınıflarında ders alsınlar"

Prof. Dr. Ayrancı, "Ancak daha önemli bir konu var. O da bizim çocuklarımız ilköğretim çağında olan çocuklarımız. Biliyorsunuz eski ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciler okullarda eğitim alacaklar. Şu an açıklanan bilgilere göre Ağustos sonu itibari ile eğitim başlayacak. Ben aynı zamanda bir veli, baba olarak da görüyorum okulların durumunu. İlkokullarda öğrenci sayısı çok fakat sınıflar küçük. Buna çeşitli tedbirler düşünülüyor ayıralım bölelim gibi. Bunların yetersiz olması da mümkün. O nedenle biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak önce Çankırı Milli Eğitim Müdürülüğüne, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a ve bütün üniversitelere bir teklifte bulunmak istiyoruz. Mademki biz bu çocuklarımızı okutacağız eğer karardan vazgeçilmezse, bu dar sınıflarda bu öğrencilerimiz okumak yerine gelsinler üniversitenin büyük sınıflarında ders alsınlar. Bunu karşılıklı olarak anlaşalım. Belirleyelim saatlerini büyük alanlarda büyük kampüslerde o sayılar çok küçük sayılara denk geliyor. Böylece sosyal mesafeyi çok daha iyi ayarlayabiliyoruz. O nedenle bunun bakanımız ve diğer üniversitelere teklif ediyorum. Eğer okullar açılır ve yer ihtiyacı olursa bizim üniversitemiz başta olmak üzere bütün sınıflarını açmayı taahhüt ettiğimizi büyük sınıflarımızla öğrencilerin sayısı az olacağından dolayı rahat rahat sosyal mesafeyi koruyarak okuyabileceklerini ifade ediyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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