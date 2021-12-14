Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Çiftçi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü (ÇAKÜ) Prof. Dr. Harun Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çiftçi, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" fotoğrafına oy veren Çiftçi, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karelerini seçti.

Çiftçi, Anadolu Ajansının Türkiye'de ve dünyada gelişmeleri duyurma noktasında ciddi gayretleri bulunan bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz akı olduğuna işaret eden Çiftçi, "Günümüzde birçok haberin asılsız şekilde yayımlanıp kamuoyu üzerinde yanlış algıların oluşmasına sebep olunan bir ortamda Anadolu Ajansı, gerçek ve objektif haberler le bu manada toplumsal vazife de üstenmektedir. Özellikle üç kategorideki fotoğraflarla ilgili daha çok dünyadaki sıkıntıların dile getirildiği, engelli bireylerin var olma, sahada olma, sosyalleşmesi manasındaki çekmiş oldukları resimleri oyladık. Biz aynı zamanda Anadolu Ajansını insanlık misyonunu üstlenen bir teşkilat olarak görmekteyiz. İlerleyen dönemdeki çalışmalarında da bu noktada başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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