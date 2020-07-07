Çankırı kadife çiçekleriyle süsleniyor Çankırı Belediyesi tarafından kentteki park ve bahçeler ile refüjlere 30 bin kadife çiçeği dikildi.

Çankırı Belediyesi tarafından kentteki park ve bahçeler ile refüjlere 30 bin kadife çiçeği dikildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, kadife çiçeklerinin şehrin çeşitli alanlarında toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çankırı Kalesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Atatürk Bulvarı ve Fuar Yolu başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm refüj ve dekoratif saksıların kadife çiçekleriyle süslendiği anlatan Esen "Mevsimsel değişikliklere dayanıklı ve toprak yapısına uygun bitkiler kullanarak kent estetiğine katkı sağlamak istiyoruz. Park, bahçe ve peyzaj alanlarımız şehrimizin göze çarpan ilk vitrini. Hem kent estetiği hem de geleceğe yönelik atılan adımlar ile Çankırı çiçek açmalı. Hedefimiz yeşil, renkli, ferah bir Çankırı inşasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA