Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı'nın istifa etmesi

07.09.2019 15:08

Çankırı İYİ Parti İl Başkanı Bora Kanat, Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan'ın istifası ile ilgili, "Kendisinin istifa konusundaki kararına itiraz edecek değiliz ama parti dışına yaptığı açıklamalar hem doğru hem de karakter sahibi insana yakışan bir davranış değildir." dedi.

Kanat, İYİ Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan'ın görevinden istifasıyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Doğan'ın merkez ilçe divanı üyeleriyle görevinden ayrıldığını açıkladığını ancak merkez ilçe başkan yardımcılarının görevlerinin başında olduğunu blirten Kanat, şunları kaydetti:

"Her teşkilatta istifa, görevden ayrılma ya da görevden alınma gibi olaylar olabilir. Nasıl Genel Başkanımız Meral Akşener'in çağrısına cevap verip MHP'den İYİ Parti'ye milyonlarca insan geldiyse, bizden de geri dönüşler olması gayet doğaldır ama bu dönüşler kişilerin kendi şahsını ilgilendirir, toplu geri dönüş gibi göstermek içi boş siyasi bir hamle olarak hafızalarda kalacaktır. Merkez İlçe Başkanımız Erkan Doğan'ın da bir süredir gündeminde istifa konusu olduğunu biliyor ve konuyu istişare ediyorduk. İl ve merkez ilçe yönetim kurullarımızla ortak katılımıyla yaptığımız toplantıda uzlaşma sağlayarak istifası konusunda bir tarih bile belirlemiştik. Sayın Doğan bu mutabakatı çiğneyerek parti içine ayrı, parti dışına ayrı bir açıklama yaparak görevinden ayrıldığını bildirmiştir. Kendisinin istifa konusundaki kararına itiraz edecek değiliz ama parti dışına yaptığı açıklamalar hem doğru hem de karakter sahibi insana yakışan bir davranış değildir."

Kaynak: AA