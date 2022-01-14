Çankırı İl Jandarma Komutanlığı geçen yıl olayların yüzde 96'sını aydınlattı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında geçen yıl meydana gelen 1297 asayiş olayının yüzde 96'sının aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte geçen yıl 695'i kişilere, 400'ü mal varlığına, 171'i topluma, 31'i de millete ve devlete karşı olmak üzere toplam 1297 asayiş olayı meydana geldiği belirtildi.

Bunlardan 1241'inin aydınlatıldığı, 56'sının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, böylece 2021 yılı suç aydınlatma oranının yüzde 96 olduğu kaydedildi.

Geçen yıl 85 aile içi veya kadına şiddet olayının meydana geldiği, 12 kadının konukevine yerleştirildiği, kadın ve erkek olmak üzere toplam 85 kişi hakkında tedbir kararı uygulandığı anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"73 uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olayında 21 kilo 241 gram esrar, 2 kilo 516 gram bonzai, 384 sentetik hap, 31 kök kenevir bitkisi, 19 gram, kokain, 110 gram metametamin maddesi ele geçirilmiş, 110 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak 18 kişi tutuklanmıştır. 114 göçmen kaçakçılığı olayında 857 düzensiz göçmen yakalanmış, 10 bin 900 güneş gözlüğü, 2 bin 400 kaçak kol saati, 208 litre sahte alkollü içki, 2 otomobil, 95 bin 637 makaron ele geçirilerek kaçakçılık olaylarına karıştığı tespit edilen 18 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. 2 ölümlü, 134 yaralanmalı ve 30 maddi hasarlı olmak üzere 166 trafik kazası meydana gelmiş, kazalarda 2 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştır. Jandarma trafik timlerince 132 bin 160 araç veya sürücü sorgusu yapılmış, 1423 sürücü, 8 yolcu ve 5 bin 219 araç sahibine olmak üzere 6 bin 650 araç veya sürücüye toplam 3 milyon 49 bin 409 lira idari işlem tesis edilmiş, 1129 araç trafikten men edilmiş, alkollü araç kullanan 38 sürücüye işlem yapılarak 28 sürücünün belgesine geçici olarak el konulmuştur. Jandarma trafik timlerince icra edilen eğitim faaliyetlerince 1940 öğrenci, 2 bin 164 yaya ve 14 bin 463 yol kullanıcısına bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri veya eğitimi verilmiş, 1455 okul veya personel servisi kontrol edilerek kurallara uymayan 28 servis hakkında idari işlem tesis edilmiştir."

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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