Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Şeker: "Bizim Toprağımızdan Hain Çıkmaz"

ByLock'tan tutuklandıktan sonra geçen günlerde serbest kalan İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, "Bizim toprağımızdan hain çıkmaz" dedi.



Çankırı İl Genel Meclisi 2018 yılının ilk toplantısı gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı ilk birleşime meclis üyelerinin tamamı katıldı. "Hepinizin bildiği gibi 30 Mayıs 2017 tarihinde ByLock kaydı ithamı ile gözaltına alındım" diyen Şeker, "Bir gece gözaltı sürecinden sonra savcılık tarafından ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. 22 Temmuz 2017 tarihinde Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldıktan sonra 17 Ekim 2017 tarihindeki mahkeme ile tutuklandım. 73 gün tutuklu olarak Çankırı E tipi Cezaevinde gün tamamladım. Allah'a şükürler olsun ki bizler kaza ve kadere inanıyoruz. Bizi ayakta dimdik tutan da bu sarsılmaz inancımızdır. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandığımız için gerisi teferruattır. Demek ki bizim kader çizgimizde cezaevinde yatmak varmış. Burada rızk ve soluyacak hava, dolacak çile varmış. Ecdadımızın dediği gibi Medrese-i Yusufiye'de geçecek günlerimiz varmış. Elhamdülillah alnımızın akı ile bu imtihanı da tamamladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Hiç kimse şehit ve gazi aileleri kadar mağdur olmamıştır"



Mecliste konuşmasını sürdüren Şeker, şöyle devam etti:



"İşin başka bir tarafı ise bizim bu başımıza gelenlere sevinenler, el ayak ovuşturanlar ve bizim FETÖ'cü olmadığımızı bile bile bize bühtanda bulunan müfteriler vardır. Bizi FETÖ'cü, bize sahip çıkanları da, bizim samimiyetimize inananları da FETÖ'cüleri himaye edenler diye suçlayanlar vardı. Elhamdülillah bizim toprağımızdan hain çıkmaz. Hele hele bizden hiç çıkmaz. Bu konuda mağduriyetler illaki yaşanmış ve yaşanmaktadır. Ama ben şahsım adına bir mağduriyetten söz etmeyeceğim. Çünkü hiç kimse şehit ve gazi aileleri kadar mağdur olmamış mağdur edilmemiştir. Onların yanında mağduriyetten bahsetmeye haya ederim. Hiç kimse de bu hain FETÖ kadar kimseyi mağdur etmemiştir."



Şeker, konuşmasına ek olarak şunları kaydetti:



"Ayrıca; ByLock davası gerçeklerin aydınlığa çıkması neticesinde, hain FETÖ'nün masum vatandaşlar üzerine uygulamış olduğu kumpas; Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar, Tuncay Beşikçi ve Av. Ali Aktaş'ın özel gayretleri ile devletimizin yetkili organ ve başarılı elemanları sayesinde deşifre edilerek çökertilmiştir. Yaklaşık 11 bin 480 kişinin muhatap olduğu bu davanın aydınlanmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum."



Meclis toplantısı sonrasında Şeker'i makamında ziyaret eden birçok kişi "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. - ÇANKIRI