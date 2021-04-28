Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı
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Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüleri ramazanda yetimleri unutmadı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentteki yetim çocukları sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekip, evlerinde ziyarette bulundukları yaklaşık 30 yetim çocuğa pasta ve çeşitli hediyeler verdi.

Çankırı İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Pınar Portakal, gazetecilere, ramazan ayının 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Bu günde yetim, öksüz, terk edilmiş, ihtiyaç sahibi çocukların farkındalığının artırılmasının amaçlandığını belirten Portakal, "Bizler de Çankırı İHH Yetim Birimi olarak Dünya Yetimler Günü nedeniyle bağışçıların katkılarıyla hazırlanmış ikramlıkları pandemi koşulları çerçevesinde çocuklarımıza ulaştırdık. Şu an 16 ailemize gideceğiz. Yaklaşık 30 çocuğumuzu sevindirmiş olacağız." dedi.

Koronavirüs salgını öncesi yetim çocuklar için kapsamlı etkinlikler yaptıklarını, ancak salgın dolayısıyla şu an sadece ev ziyaretleri yapabildiklerini aktaran Portakal, ziyaretlerde götürdükleri pastaların çocukları sevindirdiğini, bunun yanında hediye paketleri ve hayırseverlerin zekatlarını ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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