Çankırı İHH Afrika'da su kuyusu açtırdı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği'nce Afrika'da, Çankırı'nın fatihi olan Emir Karatekin adıyla su kuyusu açıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, Afrika'daki su kuyusu çalışmalarından etkilenen kadın gönüllülerin geçen yıl projeyi başlattığı belirtildi.

Çankırı İHH olarak tüm birimleriyle bugüne kadar bağışçıların desteğiyle Afrika'nın değişik ülkelerinde 15 civarında su kuyusu açıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bize bu toprakları yurt kılan Çankırı'mızın fatihi Emir Karatekin Hazretleri adına Afrika kıtasında yer alan Sierra Leone ülkesinin Massaquoı bölgesinde 50 hanelik bir yerleşim yerinde 250'nin üzerinde kişinin faydalanacağı dakikada 30 litre verimli bir su kuyusunu açtırdık. Bu su kuyusunu açtırarak hem bölge insanının içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmakta, susuzluk nedeniyle yaygınlaşan salgın hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanmakta, bölgelerin su ihtiyacı kalıcı şekilde karşılanarak tarım ve hayvancılık noktasındaki sıkıntılar azaltılıp iş imkanları oluşturulmaya çalıştığımızı hem de Emir Karatekin Hazretleri'nin adını Sierra Leone'de yaşatarak ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödediğimizi düşünüyoruz."

Açıklamada, projede emeği geçen tüm gönüllü ve bağışçılara teşekkür edildi.