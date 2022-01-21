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Çankırı için yoğun kar yağışı uyarısı

Çankırı için yoğun kar yağışı uyarısı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valiliği, kentte etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Çankırı Valiliği, kentte etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün akşam saatlerinden pazar günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması estendi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

Çankırı Valiliği, Pazar, kar, Güncel, Haber

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