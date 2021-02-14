Çankırı için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı
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Çankırı için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

14.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:10
Çankırı için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Çankırı'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Çankırı'da yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah ilk saatlerde başlayacak kar yağışının salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Kar yağışı ile hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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