Çankırı için üniversite ve belediye iş birliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi, kent vizyonu için iş birliği yapacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kent Vizyonuna Üniversite Katkısı Raporu", Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından Sabiha Anne Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Rektör Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, şehir üniversitesi olmanın yüklediği sorumlulukların bilincinde olduklarını söyledi.

Çankırı halkı ve 15 bin öğrenci kentte daha mutlu nasıl yaşar diye bir rapor hazırladıklarını anlatan Ayrancı, şöyle konuştu:

"Hazırlanan rapor dört ana başlık altında düzenlendi. Raporumuzda öncelikli olarak kamusal alanlar incelenmiş, kent meydanı, afet ve acil durumlar için toplanma alanları değerlendirilmiştir. İkinci aşamada tatlı çay rehabilitasyonu, kent bostanları, Tren Garı Projesi gibi devam eden ve çocuk doğa atölyesi, çocuk sokağı gibi yapılması önerilen projeler sunulmuştur. Üçüncü aşamada ise Çankırı ilinin sanayi şehri yönünde kimliğinin gelişmesi gerektiği belirtilmiş olsa da Çankırı'nın turizm potansiyelinden dolayı turizm amaçlı kalkınmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili de öneriler getirilmiştir. Son olarak kent olmanın en önemli özellikleri arasında yer alan erişilebilirlik, spor temalı rekreasyon alanı, spor yürüyüş koridoru ve bisiklet yolları üzerine farklı alternatif ve öneriler sunulmuştur."

Esen de yapılan çalışmayı çok kıymetli bulduklarını, proje ve önerilerden en üst seviyede istifade edeceklerini dile getirdi.

Toplantı sonunda rapor için oluşturulacak ortak komisyon ile raporun son şeklinin verilmesi ve çalışmalara başlanması kararı alındı.

Kaynak: AA