Çankırı'nın "höşmerim tatlısı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı'nın "höşmerim tatlısı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Çankırı'nın 'höşmerim tatlısı' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "höşmerim tatlısı", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "höşmerim tatlısı", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediyesinin girişimleriyle kentin mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden höşmerim tatlısının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını belirtti.

Yöresel bir ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Esen, 13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Ürünlerin Çankırı Belediyesi bünyesinde kurulan Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını aktaran Esen, bu sayede hem üretime hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını ifade etti.

Yumurta tatlısı, sarımsaklı et, yoka ekmek muskası ve tutmaç çorbasından sonra höşmerim tatlısı, Çankırı'nın coğrafi işaretli 5'inci ürünü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankırı'nın "höşmerim tatlısı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:24:00. #1.14#

title