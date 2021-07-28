Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı
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Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı

Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı
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Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret ile tescillenen ürünler listesine Çankırı Höşmerim Tatlısını da ekledi.

Çankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Aldı Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret ile tescillenen ürünler listesine Çankırı Höşmerim Tatlısını da ekledi. Çankırı'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 5'e çıktı.

Çankırı Mutfak Kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan Höşmerim Tatlısı, Çankırı Belediyesi'nin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Çankırı'nın tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını bildiren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bir yöresel ürüne daha tescil belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

13 yöresel ürün için daha Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını ifade eden Başkan Esen, ürünlerin değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

Çankırı Belediyesi bünyesinde kurdukları Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde ürünlerin Çankırılı kadınlar tarafından hazırlanacağını dile getiren Başkan Esen, bu sayede hem üretime, hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunacaklarını vurguladı.

Çankırı Yumurta Tatlısı, Çankırı Sarımsaklı Et, Çankırı Yoka Ekmek Muskası ve Çankırı Tutmaç Çorbası'ndan sonra Çankırı Höşmerim Tatlısı Çankırı'nın coğrafi işaretli 5. ürünü oldu.

Haber tarihi: 2021-07-28 Son eklenen 10 haber: Şehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecekBulunan çanta sahibine teslim edildiBacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldıBaşkan Esen, Birim Müdürleri ile Çalışmaları İncelediKurban Bayramı'nın İlk İki Günü Otobüsler ÜcretsizÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi BaşladıÇankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz Nöbetinde Çankırı Belediyesinde Bayram Hazırlıkları SürüyorCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi

Kaynak: Habermetre

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