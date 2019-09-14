14.09.2019 23:17

Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da peşpeşe gelen depremlerden dolayı tedirgin olan vatandaşlar tedirgin oldu.

Çankırı Çerkeş İlçesi'nde meydana gelen 13 farklı depremden dolayı vatandaşların bir çoğu tedirgin oldu.

Çankırı esnaflarından Ensar Şenol, "Çankırı'da sabahtan beri 13 tane deprem meydana gelmiş. Sabah huzursuz bir şekilde güne uyandım. ve hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gece nasıl uyuyacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunun için nasıl bir önlem alına bilir onuda merak ediyorum." dedi.

Öğrenci Ömer Berat Özek ise "Sabah saatlerinde depremin şiddetiyle uykumdan uyandım. çankırı'da ilk kez deprem hissettim. Daha önce 1999 Marmara Depremi'ni araştırdım. Depremin ne kadar kötü bir olay olduğunun farkındayım. Artçı depremler sürekli devam etti bazıları Çankırı Merkezden bile hissedildi. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Allah bir daha yaşatmasın o günleri. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA