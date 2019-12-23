Çankırı gecesi

23.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:08

ÇankırıEğitim Kültür veYardımlaşma Vakfı tarafından İstanbulGrand Cevahir Hotel'de organize edilen dayanışma yemeğinde İstanbul'da yaşayan Çankırılıları bir araya getirdi. Sunuculuğunu Ece Prim veBarbarosÖzdemir'in yaptığı gecede dört yüz elli kişi çocukların eğitim için adeta kenetlendiler. Çankırılı Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın sahneye çıktığı gecede sunucu Ece Prim ile Turgay Başyayla'nın birlikte zeybek oynamaları ilgi ile izlendi. Ece Prim yüz yıllık bir Çankırı yöresel gelinliğini de giyerek ilgi odağı oldu. Geceye Çankırı Belediye Başkanıİsmail Hakkı Esen ve Çankırılı sanatçılar, iş adamaları ve Şişli Belediye BaşkanıMuharrem Keskin de katıldı.

Geceye ev sahipliği yapan ÇankırıEğitim Kültür veYardımlaşma Vakfı'nın başkanı Mustafa Can davete katılanlara teşekkür ederek "Bu yıl vakfımızın 33. yıl dönümü. Vakfımız bu uzun zaman içinde çok başarılı işler yaptı. Bu gece deise vakfımızdan eğitim bursu alan çocuklar için bir araya geldik. Onların eğitim hayatlarına katkı için büyük bir güç birliği yapacağız" dedi.

11 ressam 25 tablo…

Vakfın organize ettiği gecede on bir ressam tarafından yapılan ve Çankırı'nın doğal güzelliklerini yansıttıkları toplan 25 tablo, çocukların eğitimlerinde kullanılmak üzere açık artırmada satışa sunuldu. Elde edilen gelir ile taşınmaz bir mülk alınarak eğitim gören çocuklara burs ücreti olarak harcanmak üzere sürekli gelir sağlanacağı açıklandı. Yapılan açık artırmada ressam Ayşen Can'nın tablosu için 30 bin TL verilirken, toplamda öğrenciler için 250 bin TL toplandı.

Kaynak: Bültenler