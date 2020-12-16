Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy ve eşi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafına oy veren Aksoy çifti, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Sadettin Aksoy, Anadolu Ajansının insanların yaşamlarına dokunmayı düstur edinmiş Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en önemli kurumlardan olduğunu söyledi.

Her yıl aralıkta yapılan fotoğraf oylamasının güzel bir etkinlik olduğunu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçim yaptığını belirten Aksoy, şunları dile getirdi:

"Haber dalında da polis konulu olmasının da etkisiyle koronavirüs yasaklarında polisin ilk açtığı iftar günü fotoğrafını beğendim. Çünkü biz her zaman olağanüstü şartlarda görev yapan bir teşkilatız. Anadolu Ajansı muhabirleri de olağanüstü şartlarda görev yapıyor. Bizim mesai arkadaşlarımızdır bir yerde. Toplumun en farklı görüntülerini biz gözümüzle muhabirler de objektifleriyle yakalıyorlar. Anadolu Ajansının bu etkinliğini tebrik ediyorum. Beğeniyle takip ediyoruz. İnşallah 2021 yılının oylamasında da sağlıkla seçim yapmak nasip olur diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın