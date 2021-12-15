Çankırı Emniyet Müdürü Delen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Delen, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi" fotoğrafına oy veren Delen, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

Delen, fotoğrafların güncel olayları yansıtan, ülke ve dünya gündemini özetleyen kareler olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansını takip ettiğini belirten Delen, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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