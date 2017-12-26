Çankırı'dan Reyhanlı'daki Aşevine Yardım

Beşir Derneği Çankırı Şubesi ve Semerkand Vakfı tarafından temin edilen 16 ton un yüklü tır Reyhanlı'ya ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.



Çarşamba Pazarı'nda düzenlenen uğurlama töreninde dernek üyeleri ve vatandaşlar Reyhanlı'daki ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren aşevine 16 ton un yüklü tırı yolcu etti.



Beşir Derneği İl Temsilcisi Salih Özkan, burada yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine ekmek ve sıcak yemek imkanı sağladıklarını söyledi.



Yardımların ihtiyaç duyulduğunda devam edeceğini belirten Özkan, tırın doldurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yapılan duanın ardından 16 ton un yüklü tır bölgeye uğurlandı.