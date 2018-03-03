Çankırı'dan Mehmetçiğe Destek
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Çankırı'dan Mehmetçiğe Destek

Çankırı Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Absarılıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Kilis’e geldi.

Çankırı'dan Mehmetçiğe Destek

Çankırı Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Absarılıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kilis'e geldi.

Yöresel kıyafetler giyen Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Dernek üyeleri bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Ahmet Absarılıoğlu yaptığı açıklamada, devletin bekası, milletin huzuru için Mehmetçiğin canı pahasına görev yaptığını ifade ederek, "Mehmetçiğimize güç vermek moral desteği vermek için bugün Kilis'e geldik. Kilislilere ve Mehmetçiklerimize Çankırılıların selamını getirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bayraklarımız inmesin, ezanlarımız susmasın, minarelerden ezan seslerimiz dinmesin diyoruz" diye konuştu. - KİLİS

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