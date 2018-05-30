Çankırı'dan Aa'ya Ziyaret

AK Parti Mardin Milletvekili ve İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bölge müdürü Ahmet Caner Baysal'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Çankırı, çalışanlara başarılar diledi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Çankırı, ülkenin önemli bir süreçten geçtiğine işaret etti.

İki seçimin birden yapılacağını anımsatan Çankırı, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımızın başarıyla çıkması ve güçlü Meclis'in olması çok önemli." dedi.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Çankırı, İzmir'de birçok semt ve mahallede ziyaretler yaptığını söyledi.

Vatandaşların gösterdiği ilgi ve sevgiden çok memnun olduğunu ifade eden Çankırı, İzmir için birçok projelerinin olduğunu ifade etti.

Çankırı, Mardin'de ev hanımlarının iş hayatına katılmalarını sağlamak için başlattığı "Topraktan Tabağa" Projesinin detaylarını önümüzdeki günlerde İzmirlilerle paylaşacağını kaydetti.

AA İzmir Bölge Müdürü Baysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Çankırı'ya başarılar diledi.