Çankırı'daki uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
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Çankırı'daki uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

07.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:49
Çankırı'daki uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Çankırı'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan şahıslara, 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çankırı'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan şahıslara, 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sağlama ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle düzenlediği farklı tarihlerdeki operasyonlarda 9 şahsı gözaltına almıştı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklarla birlikte avukatları da katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti kararında, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan O.K., A.G. ve T.G.'ye 15 yıl, S.K., Y.K. ve E.B.'ye 11 yıl, Y.E.A.'ya 4 yıl 2 ay, M.Ö.'ye 2 yıl 9 ay ve S.K. isimli şahsa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - ÇANKIRI

Çankırı'daki uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Çankırı'daki uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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