Çankırı'daki şüpheli ölüm

21.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:32

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından, 14 Ocak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterildiğini bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın organları ve internet siteleri ile sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tuğba Açıkgöz'ün ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu evde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibi gerekli çalışmaları yapmış, delil niteliği taşıyan eşyalara el konulmuştur. Ceset üzerinde cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta herhangi bir darp, cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş, herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir. Ceset, klasik otopsi yapılmak ve ölüm anı ile nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, rapor dönüşü beklenilmektedir. Olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterilmekle, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

Kaynak: AA