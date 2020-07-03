Çankırı'daki hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazırlanıyor Çankırı Belediyesi, hayvan pazarını Kurban Bayramı için hazır hale getiriyor.

Çankırı Belediyesi, hayvan pazarını Kurban Bayramı için hazır hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında bayram öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 24 dönümlük hayvan pazarının küçük ve büyükbaş hayvanların satışına yönelik düzenlendiği, satıcı ve alıcı vatandaşlar için alanlar oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükbaş hayvanlar için 26 çadırlı, 24 açık alan, küçükbaş hayvanlar için ise 80 açık alan satış yeri oluşturan ekipler, kurban satan ve alacak vatandaşlar için yemek yenilebilecek, çay içilip dinlenilebilecek çadırlar monte etti. Mescit ve tuvalet ihtiyacının karşılanması için alana konteyner yerleştirildi. Hayvan pazarının yolları asfaltlandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suyu için boru hattı döşedi. Pazara yerleştirilen mescit ve tuvaletlerin içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştirdi. Pazar alanına getirilen kurbanlıkların su ihtiyacının giderilmesi için içme suyu hattı döşenerek 25 çeşme kullanıma açıldı."

Kaynak: AA