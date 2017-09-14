Çankırı'daki Fetö/pdy Operasyonu

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında örgütün ilde adliyeden sorumlu imamı olduğu iddia edilen M.K. ile aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, öğretim görevlilerinin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.