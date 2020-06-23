Çankırı'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 4,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Çerkeş ilçesini ziyaret etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 4,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Çerkeş ilçesini ziyaret etti.

Ayaz, ilk olarak Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin'i ziyaret ederek, ilçenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlattı.

İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hayatlarına normal olarak devam etmekteler. Ama tabii ki deprem ülkemizin de bölgemizin de bir gerçeği. Buna her zaman hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Devletimiz gerekli hazırlıkları yapma gayreti içinde ama vatandaşlarımızdan da özellikle yapacakları binalarla ilgili olarak bu hususu muhakkak göz önünde bulundurmalarını, gerekli tedbirlere, kurallara, standartlara uyarak inşa etmelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah tekrarını göstermesin."

Kaynak: AA