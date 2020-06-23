Çankırı'daki 4,2 büyüklüğünde deprem
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Çankırı'daki 4,2 büyüklüğünde deprem

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Çankırı'daki 4,2 büyüklüğünde deprem
23.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:17

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş'in depremlere alışık bir ilçe olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde ilçede 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Sopacı, "Hafif salladı, çok hissetmedik. Çerkeş olarak alıştık bu tür küçük depremlere. Tespit çalışmalarını Kaymakamımızla yürütüyoruz ama şu ana kadar bize hasar, yıkım veya mağduriyetle ilgili bir ihbar gelmedi. Vatandaşlarımız sakin. Bir sorun yok. İlçemize, ilimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Ali Köklü de deprem anında kahvaltı yaptığını, fazla bir korku ve heyecan yaşamadığını söyledi.

Depreme sokakta yakalandığını dile getiren Ali Mısırlıoğlu da sarsıntının yarım dakika kadar sürdüğünü tahmin ettiğini belirterek "Panikle açıklıktaki alana kaçtık. Çarşının ortasındaydım. Artçılar olur mu diye bekledik ama olmadı. Çerkeş zaten fay hattı üzerinde olduğu için devamlı deprem korkusu vardır herkesin içinde." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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