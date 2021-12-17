Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu açılacak
Çankırı'da yükümlülerin meslek edinmesi amacıyla "Hayatın yükünü kaldır" sloganıyla forklift operatörlüğü kursu düzenlenecek.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yükümlülerin meslek edinmesi amacıyla "Hayatın yükünü kaldır" sloganıyla forklift operatörlüğü kursu düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Çankırı Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı Barosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü ve Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında Forklift Operatörlüğü Kursu açılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.
Protokol kapsamında kurumların katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurslar düzenleneceği belirtilen açıklamada, "'Hayatın Yükünü Kaldır' sloganıyla 2 yıl süreyle 30 yükümlü için iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlenecek, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Forklift operatörlüğü kursunun teorik eğitimleri Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Grup Çalışması odasında verilecek, pratik eğitimler TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünce iş makinesi, usta öğretici gibi ihtiyaçlar temin edilirken, Çankırı Barosu kurs sonu sınava katılmaya hak kazanan yükümlülerimizin sınav katılım ücretlerini karşılayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek kursa katılarak sertifika alan yükümlülerin, sanayi kuruluşlarında ihtiyaç duyulan forklift operatörü olarak iş sahibi olabilecekleri kaydedildi.
Protokolün imza törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürü Abdulvahap İnanç ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Abdullah Kaya katıldı.
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri