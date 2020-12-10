Yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı
10.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:34
Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Deveciler mevkisinde henüz ismi öğrenilemeyen kişiye, rayların üzerinde yürürken yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Trenin altında kalarak ağır yaralanan şahıs ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın