Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu.

İlçede sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde, yağış sırasında Hakkı Bakır'a ait hayvanların otladığı alana yıldırım düştü. Bakır'a ait 1'i buzağı, 3'ü inek 4 büyükbaş, telef oldu. Büyük üzüntü yaşayan Hakkı Bakır, hayvanlarını otlatmak için ahırdan dışarıya çıkardığını söyleyerek, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu. O sırada yıldırım düştü. 1 buzağı ve 3 inek olmak üzere 4 büyükbaşım telef oldu" dedi.



Kaynak: DHA