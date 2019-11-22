Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
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Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

22.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:38
Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kurşunlu ilçesine bağlı Çavundur köyünde, 'a (84) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, tek başına yaşadığı öğrenilen Ayşe Karataş'ın cesedi bulundu.

Karataş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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