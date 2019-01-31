Çankırı'da Yangın

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Karatepe köyünde Mehmet Şahin'in (85) yalnız yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çankırı ve Korgun belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev tamamen yıkıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri, yıkılan evde Şahin'i arama çalışmalarına devam ediyor.

Köy muhtarı Arif Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularının patlama sesine uyandığını ve yangını fark ettiklerini söyledi.

Köydeki itfaiye vanalarıyla yangına müdahale ettiklerini anlatan Turan, "Yangının diğer evlere sıçramaması için çaba sarf ettik ancak geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Mehmet amcanın da içeride olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA