Çankırı'da yabancı üniversitelilerin seslendirdiği İstiklal Marşı'nın klibi hazırlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Üniversite tarafından hazırlanan klipte Cibutili, Somalili, Azerbaycanlı, Iraklı, İranlı, Filistinli öğrenciler Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarında İstiklal Marşı'nı okudu. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi de öğrencilere eşlik etti.

Klip üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Rektör Çiftçi, gazetecilere İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılının kutlandığını hatırlattı.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin esası olduğunu vurgulayan Çiftçi, " İstiklal Marşı'mızda günümüz insanına, gençliğine nasihat, tarihi anlatma, aynı zamanda milletimizin bütün değerlerini ifade edecek şekilde mısralarında anlam yüklü haykırışlar söz konusudur. Bugün Çankırı'da, İstiklal Yolu'nun merkezinde Emir Karatekin'in huzurunda istikbale bir not bırakıyoruz ve diyoruz ki; 'Ezelden beri hür yaşamış bir millet elbette hür yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Gençlere inancının tam olduğunu dile getiren Çiftçi, yeni kuşakların Türkiye'yi daha iyi seviyelere getireceğini, medeniyet davasını omuzlayacak misyona sahip olacaklarını kaydetti.

İranlı Zahra Hoseyni de yaklaşık 10 yıldır Çankırı'da yaşadığını belirterek "Elektrik elektronik mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Her marş ülkesi için özeldir. Türkiye ve İstiklal Marşı da benim için çok büyük anlamlar ifade ediyor." dedi.