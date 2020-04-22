Çankırı'da vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
22.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:00
Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Valilik koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki görevliler, kent merkezinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı verdi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının çelenk sunumu dışında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Vatandaşlara evlerinde asmaları için bayrak dağıtıldığı belirtilen açıklamada, herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Kaynak: AA