Çankırı'da vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Valilik koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki görevliler, kent merkezinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının çelenk sunumu dışında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Vatandaşlara evlerinde asmaları için bayrak dağıtıldığı belirtilen açıklamada, herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Kaynak: AA