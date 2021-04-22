Çankırı'da Vali koltuğuna oturan öğrenciler koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çeken görsellerin paylaşılmasını istedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın koltuğuna oturan ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat çeken görsellerin paylaşılmasını istedi.
Vali Ayaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İlker Tuncay İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Tarık Gör, Melis Yiğit, Cemile Sema Yılmaz'a bıraktı.
Makamı devralan çocuklar, kentteki salgın süreci ve alınan tedbirler ile son durum hakkında bilgi istedi.
Vaka sayılarını azaltmak için önerilerde bulunan öğrenciler, maskenin doğru takılmasına dikkat çeken görsellerin paylaşılmasını istedi.
Vali Ayaz, çocuklara kitap hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın